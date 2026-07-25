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Полузащитник «МЮ» Мэйсон Маунт: Андрей Сантос — действительно качественный футболист

Полузащитник «МЮ» Мэйсон Маунт: Андрей Сантос — действительно качественный футболист
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт после товарищеского матча с «Русенборгом» (5:0) высоко отозвался об уровне игры своего одноклубника Андрея Сантоса.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
0 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Лэйси – 31'     0:2 Зиркзее – 56'     0:3 Девани – 63'     0:4 Амасс – 72'     0:5 Уильямс – 84'    

«Я знаю Андрея уже на протяжении некоторого времени. Наблюдаю за ним со стороны с тех пор, как он пробился в основную команду «Челси». Считаю, что он действительно качественный футболист, умеет читать игру. Да, Андрей очень молод, но у него уже есть опыт выступления как в арендах, так и в АПЛ. Он футболист более оборонительного плана, в предстоящих матчах это позволит мне подключаться к атакам и играть в связке с ним. При игре в защите мы оба стремимся отбирать мяч и действовать агрессивно», — приводит слова Маунта Manchester Evening News.

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