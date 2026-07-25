Полузащитник «МЮ» Мэйсон Маунт: Андрей Сантос — действительно качественный футболист

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт после товарищеского матча с «Русенборгом» (5:0) высоко отозвался об уровне игры своего одноклубника Андрея Сантоса.

«Я знаю Андрея уже на протяжении некоторого времени. Наблюдаю за ним со стороны с тех пор, как он пробился в основную команду «Челси». Считаю, что он действительно качественный футболист, умеет читать игру. Да, Андрей очень молод, но у него уже есть опыт выступления как в арендах, так и в АПЛ. Он футболист более оборонительного плана, в предстоящих матчах это позволит мне подключаться к атакам и играть в связке с ним. При игре в защите мы оба стремимся отбирать мяч и действовать агрессивно», — приводит слова Маунта Manchester Evening News.