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«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за Плату, «Фламенго» просит € 21-23 млн — Оливейра

«Краснодар» готов заплатить € 15 млн за Плату, «Фламенго» просит € 21-23 млн — Оливейра
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«Краснодар» ведёт переговоры с «Фламенго» о трансфере нападающего Гонсало Платы. Агентство футболиста сборной Эквадора имеет прочные связи с чёрно-зелёными, что облегчает контакт. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Краснодар» считает € 15 млн приемлемой суммой для покупки 25-летнего вингера. Однако «Фламенго» запрашивает € 21-23 млн.

В сезоне-2025/2026 форвард принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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