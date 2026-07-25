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Пирс Морган раскритиковал «Арсенал» за желание обменять Хулиана Альвареса на Дьёкереша

Пирс Морган раскритиковал «Арсенал» за желание обменять Хулиана Альвареса на Дьёкереша
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Журналист Пирс Морган выступил с критикой лондонского «Арсенала» из-за готовности клуба расстаться с нападающим Виктором Дьёкерешем. Ранее сообщалось, что «канониры» обсуждают с мадридским «Атлетико» обмен шведа на форварда Хулиана Альвареса с доплатой.

«Все эти разговоры о продаже Дьёкереша ради Альвареса — безумие. Он помог нам выиграть чемпионат в своём первом сезоне, забил 21 гол во всех соревнованиях (14 — в английской Премьер-лиге), и у него потрясающая работоспособность и отношение к делу.

Фото: Личный архив Пирса Моргана

Обожаю этого парня. Мы точно должны попытаться подписать Альвареса, но при этом оставить Виктора», — написал Морган в соцсети X, прикрепив фотографию с Дьёкерешем.

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