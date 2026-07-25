«Реал» и «Ливерпуль» получили отказ в покупке Диоманда за € 100 млн — Хинце

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» предложили «Лейпцигу» € 100 млн за переход нападающего Яна Диоманда, но получили отказ. «Манчестер Сити» устно выразил готовность также заплатить € 100 млн за трансфер 19-летнего вингера. Об этом сообщает журналист Филипп Хинце на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «ПСЖ», заинтересованный в Диоманде, ещё не сделал предложения. «Манчестер Сити» наблюдает за ситуацией.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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