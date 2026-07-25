«Селтик» подпишет нападающего Каспера Хёга, забивавшего за «Будё-Глимт» в ЛЧ — Sky Sports

«Селтик» близок к покупке нападающего «Будё-Глимт» и национальной команды Дании Каспера Хёга. Об этом сообщает Sky Sports.

Клубы уже согласовали условия сделки, стоимость которой оценивается в £ 11 млн (около € 13 млн), предусмотрены и бонусы. Шотландский коллектив работал над этим трансфером с января. «Норвич Сити» также пытался зимой приобрести Хёга, но футболист решил тогда остаться в норвежской команде, с которой продолжал выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

Каспер Хёг выступает за «Будё-Глимт» с 2024 года. За это время он принял участие в 103 матчах команды, в которых забил 54 гола и отдал 22 голевые передачи.