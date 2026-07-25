15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Селтик» подпишет нападающего Каспера Хёга, забивавшего за «Будё-Глимт» в ЛЧ — Sky Sports

«Селтик» подпишет нападающего Каспера Хёга, забивавшего за «Будё-Глимт» в ЛЧ — Sky Sports
Комментарии

«Селтик» близок к покупке нападающего «Будё-Глимт» и национальной команды Дании Каспера Хёга. Об этом сообщает Sky Sports.

Клубы уже согласовали условия сделки, стоимость которой оценивается в £ 11 млн (около € 13 млн), предусмотрены и бонусы. Шотландский коллектив работал над этим трансфером с января. «Норвич Сити» также пытался зимой приобрести Хёга, но футболист решил тогда остаться в норвежской команде, с которой продолжал выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

Каспер Хёг выступает за «Будё-Глимт» с 2024 года. За это время он принял участие в 103 матчах команды, в которых забил 54 гола и отдал 22 голевые передачи.

Материалы по теме
«Селтик» и «Халл Сити» претендуют на вратаря «МЮ» Радека Витека — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android