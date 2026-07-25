Тошич отметил выступление полузащитника ЦСКА Поповича после матча с «Балтикой»
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Сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейцев над калининградской «Балтикой» (2:1) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, выделив выступления своего соотечественника Матии Поповича.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Я рад, что ЦСКА начал сезон с победы. Мне очень нравится Матия. Надеюсь, что у него и у ЦСКА получится удачный сезон. Попович — нестандартный игрок с очень хорошими атакующими качествами. Если ему дадут регулярно выходить на поле, я уверен, он покажет, на что способен», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Попович перешёл в ЦСКА летом прошлого года из молодёжной команды «Наполи». В Италии он также выступал за «Монцу».
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