Тошич отметил выступление полузащитника ЦСКА Поповича после матча с «Балтикой»

Сербский экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейцев над калининградской «Балтикой» (2:1) в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, выделив выступления своего соотечественника Матии Поповича.

«Я рад, что ЦСКА начал сезон с победы. Мне очень нравится Матия. Надеюсь, что у него и у ЦСКА получится удачный сезон. Попович — нестандартный игрок с очень хорошими атакующими качествами. Если ему дадут регулярно выходить на поле, я уверен, он покажет, на что способен», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Попович перешёл в ЦСКА летом прошлого года из молодёжной команды «Наполи». В Италии он также выступал за «Монцу».