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«Челси» готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего — Kicker

«Челси» готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего — Kicker
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«Челси» заинтересован в покупке крайнего нападающего сборной Боснии и Герцеговины и «Байера» Керим-Сэма Алайбеговича. Лондонский клуб готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего вингера. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, «Байер» готов продать Алайбеговича за общую сумму в € 40 млн, включая бонусы за результативность. На текущий момент «синие» не согласовали условия личного контракта игрока с его представителями.

Летом 2025 года Алайбегович перешёл в «РБ Зальцбург» из молодёжной команды «Байера». Однако после сезона с 13 голами и четырьмя ассистами в 44 матчах немецкий клуб выкупил нападающего обратно за € 8 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

На чемпионате мира – 2026 Алайбегович сыграл четыре матча, где забил гол.

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