«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в 1-м туре нового сезона РПЛ

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт игры — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт забитым голам в новом сезоне в течение двух таймов.

Чемпионат России — 2026/2027 стартовал вчера, 24 июля. В первом матче турнира московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1). На сегодня, 25 июля, запланированы четыре игры РПЛ.