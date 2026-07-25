15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо — Крылья Советов, результат матча 25 июля 2026, счет 0:0, 1-й тур РПЛ 2026/2027

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в 1-м туре нового сезона РПЛ
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт игры — 0:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Крылья Советов
Самара

Команды не смогли открыть счёт забитым голам в новом сезоне в течение двух таймов.

Чемпионат России — 2026/2027 стартовал вчера, 24 июля. В первом матче турнира московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1). На сегодня, 25 июля, запланированы четыре игры РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Зенит» громит соперника в Самаре! Соболев сделал дубль, а Мантуан исполнил красоту. LIVE
Live
«Зенит» громит соперника в Самаре! Соболев сделал дубль, а Мантуан исполнил красоту. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android