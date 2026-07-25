Экс-игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дефо покинул пост главного тренера «Уокинга»

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо в соцсетях объявил об уходе с поста главного тренера «Уокинга» из английской Национальной лиги, что является пятым дивизионом. Специалист возглавил команду в марте.

«После недавних обсуждений [с руководством] я могу подтвердить, что мы пришли к взаимному согласию относительно моего ухода с поста главного тренера футбольного клуба «Уокинг». К сожалению, обстоятельства в итоге сделали невозможным для меня дальнейшее пребывание на этой должности. Чрезвычайно горжусь работой, проделанной за время моего пребывания в клубе, я искренне верил, что мы создаём нечто особенное.

Я хотел бы поблагодарить Тодда Джонсона за предоставленную мне возможность возглавить клуб. Я невероятно благодарен болельщикам и, что наиболее важно, игрокам, за которых мне искренне жаль. Команда великолепна, и я желаю ей всяческих успехов в предстоящем сезоне. Я очень разочарован тем, что наше путешествие так скоро закончилось, но я ухожу с гордостью за то, что мы с Полом Брейсвеллом и Карлом Халаби создавали в клубе.

Время, проведённое в футбольном клубе «Уокинг», стало для меня поучительным опытом в качестве тренера, который, несомненно, сделает меня сильнее и подготовит к следующему этапу моей карьеры», — сказано в публикации Дефо.