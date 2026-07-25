«Арсенал» изучает вариант с покупкой Винисиуса, идея одобрена на всех уровнях — Орнштейн

«Арсенал» рассматривает возможность трансфера крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Клубы не вели соответствующих переговоров, но идея о переходе бразильского вингера одобрена на всех уровнях в стане «канониров». Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «сливочные» не достигли прогресса в продлении контракта с Винисиусом, который заканчивается летом 2027 года. При этом «Реал» не хочет, чтобы 26-летний игрок покинул клуб бесплатно.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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