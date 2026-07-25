24-летний судья Матвей Заика дебютировал в РПЛ, став самым молодым арбитром в истории лиги

24-летний арбитр из Ростова-на-Дону Матвей Заика стал самым молодым судьёй в истории чемпионатов России, дебютировав в 1-м туре Альфа-Банк Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Рефери обслуживал встречу московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов», завершившуюся вничью (0:0).

Команды не смогли поразить ворота друг друга. Заика не показал ни одной жёлтой или красной карточки.

Фото: ФК «Крылья Советов»

В минувшем сезоне Заика отсудил 10 встреч в качестве главного арбитра в Лиге Pari. Ещё шесть раз арбитр работал на матчах Leon-Второй лиги и дважды — в Фонбет Кубке России.

Чемпионат России — 2026/2027 стартовал вчера, 24 июля. В первом матче турнира московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» (2:1). На сегодня, 25 июля, запланированы четыре игры 1-го тура РПЛ.