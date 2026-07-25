«Ювентусу» интересен Бруну Фернандеш, «МЮ» может потребовать € 50-75 млн — CO

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику и капитану «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу. Руководство итальянского клуба хочет повысить технический уровень команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Ювентус» обсуждал ситуацию 31-летнего футболиста с его представителями. Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут запросить € 50-75 млн за трансфер Фернандеша, что в совокупности с зарплатой хавбека способно стать препятствием к его переходу. Также между португальцем и «Манчестер Юнайтед» продвинулись переговоры о продлении контракта.

Полузащитник играет за манкунианцев с января 2020 года. В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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