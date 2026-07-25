Матч «Уфа» — «СКА-Хабаровск» перенесён на два часа из-за высокой температуры воздуха

«Уфа» в телеграм-канале проинформировала о переносе времени начала матча 3-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» (26 июля) с 17:00 по местному времени (15:00 мск) на 19:00 по уфимскому времени (17:00 мск).

«Решение о переносе времени начала матча принято в связи с экстремально высокой температурой воздуха в Уфе. Просим болельщиков отнестись к изменению времени с пониманием и будем рады видеть вас на стадионе «Нефтяник»!» — написано в сообщении уфимского клуба.

После двух туров Первой лиги «Уфа» набрала четыре очка и занимает пятое место. «СКА-Хабаровск» не заработал ни одного очка и располагается на предпоследней, 17-й строчке.

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