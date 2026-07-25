«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Шанхай Порт» и опустился на 12-е место в чемпионате

Завершился матч 20-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа». Подопечные российского специалиста Леонида Слуцкого потерпели поражение в гостевой встрече со счётом 0:2.

На 28-й минуте бразильский форвард Леонардо Насименто открыл счёт в игре и вывел «Шанхай Порт» вперёд. На 36-й минуте полузащитник Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды.

Благодаря победе «Шанхай Порт» сравнялся с «Шанхай Шэньхуа» по очкам и обошёл соперника в турнирной таблице, поднявшись на 11-е место. Команда Слуцкого опустилась на 12-ю строчку. В активе обоих клубов по 19 очков в 19 играх. Напомним, «Шанхай Порт» начинал сезон со штрафом в пять очков из-за коррупционного скандала, а «Шанхай Шэньхуа» — в 10.