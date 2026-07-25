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Шанхай Порт — Шанхай Шэньхуа, результат матча 25 июля 2026, счет 0:0, 20-й тур чемпионата Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Шанхай Порт» и опустился на 12-е место в чемпионате
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Завершился матч 20-го тура китайской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Шанхай Порт» и «Шанхай Шэньхуа». Подопечные российского специалиста Леонида Слуцкого потерпели поражение в гостевой встрече со счётом 0:2.

Китай — Суперлига . 20-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Порт
Шанхай
Окончен
2 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Насименто – 28'     2:0 Li – 36'    

На 28-й минуте бразильский форвард Леонардо Насименто открыл счёт в игре и вывел «Шанхай Порт» вперёд. На 36-й минуте полузащитник Ли Синьсян удвоил преимущество своей команды.

Благодаря победе «Шанхай Порт» сравнялся с «Шанхай Шэньхуа» по очкам и обошёл соперника в турнирной таблице, поднявшись на 11-е место. Команда Слуцкого опустилась на 12-ю строчку. В активе обоих клубов по 19 очков в 19 играх. Напомним, «Шанхай Порт» начинал сезон со штрафом в пять очков из-за коррупционного скандала, а «Шанхай Шэньхуа» — в 10.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
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