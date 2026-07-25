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В «Реале» не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом — ESPN

В «Реале» не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом — ESPN
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Нападающий сборной Бразилии Эндрик этим летом может покинуть мадридский «Реал». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что на данный момент конкретных переговоров между «сливочными» и другими клубами о трансфере Эндрика нет, речь идёт о том, что «лос бланкос» не отрицают возможность осуществления этой продажи нынешним летом.

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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