«Акрон» — «Зенит»: Соболев открыл счёт на седьмой минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

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