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Акрон — Зенит: Соболев открыл счёт на седьмой минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027, 25 июля 2026

«Акрон» — «Зенит»: Соболев открыл счёт на седьмой минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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