Никита Чернов объяснил пост про защитника «Спартака» Джику после матча с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Никита Чернов, выступающий за «Крылья Советов», объяснил критику в адрес защитника красно-белых Александера Джику после поражения москвичей в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» — 1:1. (2:4 пен.). Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+8-й минуте благодаря пенальти за игру рукой Джику в собственной штрафной. После матча Чернов выложил фото африканца и подписал: «Красавец, спору нет!»

— Это было чуть на эмоциях. У «Спартака» была победная игра, отдали её из-за такой ошибки. Расстроился, скорее, больше. Потому что ребята заслужили выиграть Суперкубок, были намного лучше.

— Удивило, что болельщики посчитали, что ты болел за «Зенит»?

— Да. Это больше всего удивило. Я думал, больше хейтят за то, что фото Джику выложил, а оказалось — большинство не поняли моё высказывание. Ни в коем случае за «Зенит» не переживал.

— Кто-нибудь из «Спартака» писал?

— Нет.

— Может сложиться мнение, что это твоя личная обида на Кахигао.

— Да нет, какие обиды? Я с Кахигао ни разу не общался. Даже не знаю, что сказать.

— Но сегодня Тюкавина сдержал.

— Да, согласен. Надеюсь, дальше будет лучше. Всё равно пару моментиков было. Главное, что он не забил. Пару раз встретил — по-другому никак с таким нападающим (улыбается), — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.