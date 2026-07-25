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Никита Чернов объяснил пост про защитника «Спартака» Джику после матча с «Зенитом»

Никита Чернов объяснил пост про защитника «Спартака» Джику после матча с «Зенитом»
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Экс-игрок «Спартака» Никита Чернов, выступающий за «Крылья Советов», объяснил критику в адрес защитника красно-белых Александера Джику после поражения москвичей в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» — 1:1. (2:4 пен.). Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+8-й минуте благодаря пенальти за игру рукой Джику в собственной штрафной. После матча Чернов выложил фото африканца и подписал: «Красавец, спору нет!»

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Это было чуть на эмоциях. У «Спартака» была победная игра, отдали её из-за такой ошибки. Расстроился, скорее, больше. Потому что ребята заслужили выиграть Суперкубок, были намного лучше.

— Удивило, что болельщики посчитали, что ты болел за «Зенит»?
— Да. Это больше всего удивило. Я думал, больше хейтят за то, что фото Джику выложил, а оказалось — большинство не поняли моё высказывание. Ни в коем случае за «Зенит» не переживал.

— Кто-нибудь из «Спартака» писал?
— Нет.

— Может сложиться мнение, что это твоя личная обида на Кахигао.
— Да нет, какие обиды? Я с Кахигао ни разу не общался. Даже не знаю, что сказать.

— Но сегодня Тюкавина сдержал.
— Да, согласен. Надеюсь, дальше будет лучше. Всё равно пару моментиков было. Главное, что он не забил. Пару раз встретил — по-другому никак с таким нападающим (улыбается), — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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