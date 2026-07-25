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Защитник «Тоттенхэма» Робертсон: работать под руководством Де Дзерби — огромный стимул

Защитник «Тоттенхэма» Робертсон: работать под руководством Де Дзерби — огромный стимул
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Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Эндрю Робертсон высказался о желании поработать под руководством главного тренера «шпор» Роберто Де Дзерби.

«Возможность работать под руководством Де Дзерби — огромный стимул. Я общался с ним, разговаривал по телефону. И он, и его штаб производят впечатление хороших специалистов. Это был отличный разговор. Мы с ним знакомы — он знает меня как игрока, я знаю его как тренера, и нас больше всего порадовало то, что мы теперь будем работать вместе. Де Дзерби хорошо известен в мировом футболе как фантастический тренер, и тот факт, что он здесь, надеюсь, позволит мне добиться под его руководством действительно хороших результатов», — приводит слова Робертсона официальный сайт лондонского клуба.

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