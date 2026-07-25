Соболев забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Этот гол стал для форварда четвёртым в последних пяти играх соревнования.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34'
В 30-м туре минувшего сезона РПЛ Соболев поразил ворота «Ростова» (1:0), в 28-м туре — ЦСКА (3:1), в 27-м туре — «Ахмата» (2:0).
Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 25 июля 2026
-
17:26
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
17:05
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:36
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:28
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:39
-
15:31
-
15:30
-
15:28
-
15:17
-
15:14
-
15:04
-
15:02