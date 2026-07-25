Соболев забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Этот гол стал для форварда четвёртым в последних пяти играх соревнования.

В 30-м туре минувшего сезона РПЛ Соболев поразил ворота «Ростова» (1:0), в 28-м туре — ЦСКА (3:1), в 27-м туре — «Ахмата» (2:0).

Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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