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Соболев забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ

Соболев забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Этот гол стал для форварда четвёртым в последних пяти играх соревнования.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'    

В 30-м туре минувшего сезона РПЛ Соболев поразил ворота «Ростова» (1:0), в 28-м туре — ЦСКА (3:1), в 27-м туре — «Ахмата» (2:0).

Всего в минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Соболева с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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