«Лион» согласовал с «Ювентусом» аренду Опенда — Романо

«Лион» в устной форме согласовал с «Ювентусом» аренду нападающего Луа Опенда. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По условиям арендного соглашения французский клуб в полной мере покроет зарплату футболиста, а также заплатит туринцам € 3 млн. Опцию выкупа договор об аренде игрока не предусматривает.

В минувшем сезоне Луа Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее бельгиец также выступал за «РБ Лейпциг», «Ланс», «Витесс» и «Брюгге».