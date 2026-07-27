Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 27 июля — 2 августа

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 27 июля по 2 августа.

28 июля, вторник, 12:45 — футбол: товарищеский матч, «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс».

товарищеский матч, «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс». 28 июля, вторник, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Сток Сити» — «Эвертон».

товарищеский матч, «Сток Сити» — «Эвертон». 29 июля, среда, 10:00 — волейбол: Лига наций (м), 1/4 финала, Словения — Турция.

Лига наций (м), 1/4 финала, Словения — Турция. 29 июля, среда, 12:45 — футбол: товарищеский матч, «Тоттенхэм» — «Сидней».

товарищеский матч, «Тоттенхэм» — «Сидней». 29 июля, среда, 23:00 — футбол: товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Осасуна».

товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Осасуна». 30 июля, четверг, 10:00 — волейбол: Лига наций (м), 1/4 финала, Италия — США.

Лига наций (м), 1/4 финала, Италия — США. 30 июля, четверг, 21:00 — футбол: квалификация Лиги конференций, «Аякс» — «Войводина».

квалификация Лиги конференций, «Аякс» — «Войводина». 31 июля, пятница, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Спортинг» — «Ноттингем Форест».

товарищеский матч, «Спортинг» — «Ноттингем Форест». 1 августа, суббота, 14:30 — футбол: товарищеский матч, «Манчестер Сити» — «Интер» Милан.

товарищеский матч, «Манчестер Сити» — «Интер» Милан. 1 августа, суббота, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, 1-й этап.

женский «Тур де Франс» — 2026, 1-й этап. 1 августа, суббота, 19:00 — футбол: товарищеский матч, «Реал» Мадрид — «Фиорентина».

товарищеский матч, «Реал» Мадрид — «Фиорентина». 2 августа, воскресенье, 15:30 — футбол: товарищеский матч, «Утрехт» — «Севилья».

товарищеский матч, «Утрехт» — «Севилья». 2 августа, воскресенье, 19:00 — футбол: товарищеский матч, «Сандерленд» — «Рексем».

товарищеский матч, «Сандерленд» — «Рексем». 2 августа, воскресенье, 23:00 — футбол: товарищеский матч, «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».

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