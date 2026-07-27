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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 27 июля – 2 августа

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 27 июля — 2 августа
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 27 июля по 2 августа.

  • 28 июля, вторник, 12:45 — футбол: товарищеский матч, «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс».
  • 28 июля, вторник, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Сток Сити» — «Эвертон».
  • 29 июля, среда, 10:00 — волейбол: Лига наций (м), 1/4 финала, Словения — Турция.
  • 29 июля, среда, 12:45 — футбол: товарищеский матч, «Тоттенхэм» — «Сидней».
  • 29 июля, среда, 23:00 — футбол: товарищеский матч, «Ипсвич Таун» — «Осасуна».
  • 30 июля, четверг, 10:00 — волейбол: Лига наций (м), 1/4 финала, Италия — США.
  • 30 июля, четверг, 21:00 — футбол: квалификация Лиги конференций, «Аякс» — «Войводина».
  • 31 июля, пятница, 21:45 — футбол: товарищеский матч, «Спортинг» — «Ноттингем Форест».
  • 1 августа, суббота, 14:30 — футбол: товарищеский матч, «Манчестер Сити» — «Интер» Милан.
  • 1 августа, суббота, 16:45 — велоспорт: женский «Тур де Франс» — 2026, 1-й этап.
  • 1 августа, суббота, 19:00 — футбол: товарищеский матч, «Реал» Мадрид — «Фиорентина».
  • 2 августа, воскресенье, 15:30 — футбол: товарищеский матч, «Утрехт» — «Севилья».
  • 2 августа, воскресенье, 19:00 — футбол: товарищеский матч, «Сандерленд» — «Рексем».
  • 2 августа, воскресенье, 23:00 — футбол: товарищеский матч, «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль».

Быстрый доступ к медиапроекту «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Смотрите трансляции здесь:
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