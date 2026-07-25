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«Это серьёзный звоночек». Дмитрий Булыкин оценил игру ЦСКА в матче с «Балтикой»

«Это серьёзный звоночек». Дмитрий Булыкин оценил игру ЦСКА в матче с «Балтикой»
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«ЦСКА не совсем молодцы — проспали гол в начале матча. Это удивительно для такой команды. Но хорошо, что смогли отыграться, перевернуть матч, «Балтика» — очень сложная команда. Голы получились на загляденье, передачи. Здорово, что ЦСКА победил, но пропускать такие голы — серьёзный звоночек.

А как бывший футболист я понимаю, что в первых матчах главное — результат. Пока все команды вкатываются в сезон, но, если забуксуешь на старте, можно попасть в психологическую яму. ЦСКА — молодцы, ставят перед собой высокие цели», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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