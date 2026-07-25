«Это серьёзный звоночек». Дмитрий Булыкин оценил игру ЦСКА в матче с «Балтикой»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (2:1) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА не совсем молодцы — проспали гол в начале матча. Это удивительно для такой команды. Но хорошо, что смогли отыграться, перевернуть матч, «Балтика» — очень сложная команда. Голы получились на загляденье, передачи. Здорово, что ЦСКА победил, но пропускать такие голы — серьёзный звоночек.

А как бывший футболист я понимаю, что в первых матчах главное — результат. Пока все команды вкатываются в сезон, но, если забуксуешь на старте, можно попасть в психологическую яму. ЦСКА — молодцы, ставят перед собой высокие цели», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.