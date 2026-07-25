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Факел — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ 2026/2027, 25 июля 2026

«Факел» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв, Тодорович, Альшин, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Гнапи, Пуси.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Кагермазов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Агаларов.

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства и сохранило прописку в лиге по итогам стыковых матчей. «Факел» с 68 очками занял второе место в турнирной таблице Лиги Pari.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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