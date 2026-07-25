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Соболев впервые в карьере забил два гола левой ногой в одном матче РПЛ

Соболев впервые в карьере забил два гола левой ногой в одном матче РПЛ
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев впервые в карьере забил два гола левой ногой в одном матче чемпионата России. Это случилось в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'    

Нападающий открыл счёт на седьмой минуте, а на 18-й минуте Соболев оформил дубль.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

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