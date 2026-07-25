Александр Соболев оформил первый дубль в сезоне РПЛ
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Форвард «Зенита» Александр Соболев дважды отличился в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходит в эти минуты, счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, нападающий санкт-петербургского клуба оформил первый дубль в сезоне-2026/2027 РПЛ.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34'
Нападающий открыл счёт на седьмой минуте, а на 18-й минуте отличился во второй раз.
В минувшем сезоне Соболев забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.
В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.
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