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Александр Соболев оформил первый дубль в сезоне РПЛ

Александр Соболев оформил первый дубль в сезоне РПЛ
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Форвард «Зенита» Александр Соболев дважды отличился в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходит в эти минуты, счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, нападающий санкт-петербургского клуба оформил первый дубль в сезоне-2026/2027 РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'    

Нападающий открыл счёт на седьмой минуте, а на 18-й минуте отличился во второй раз.

В минувшем сезоне Соболев забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

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