Александр Соболев оформил первый дубль в сезоне РПЛ

Форвард «Зенита» Александр Соболев дважды отличился в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходит в эти минуты, счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Таким образом, нападающий санкт-петербургского клуба оформил первый дубль в сезоне-2026/2027 РПЛ.

Нападающий открыл счёт на седьмой минуте, а на 18-й минуте отличился во второй раз.

В минувшем сезоне Соболев забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды из Санкт-Петербурга.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.