15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Этот чудак с ничего может забить». Бубнов ответил, «Спартаку» или ЦСКА нужнее Даку

«Этот чудак с ничего может забить». Бубнов ответил, «Спартаку» или ЦСКА нужнее Даку
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какому из московских клубов, «Спартаку» или ЦСКА, нужнее форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку.

— Скажу так, ЦСКА он больше нужен, потому что у «Спартака» всё-таки очень сильная группа атаки.

— Но они не забивают. Ни Ливай, ни Угальде.
— Нет. Я не об этом говорю. Там хавбеки могут забивать. Они во всяком случае для Угальде моменты создают. Другое дело, что он не реализовывает эти моменты.

А здесь этот чудак с ничего может забить. И я удивлён, разговоры уже давно идут, но до сих пор этот вопрос не решён. Если в ЦСКА так решительно настроены, то надо было решать этот вопрос, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны красно-белых и армейцев к нападающему.

В прошлом сезоне Даку принял участие в 29 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 11 забитых мячей и одна голевая передача.

Материалы по теме
Генич ответил, кого из нападающих следует продать «Спартаку»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android