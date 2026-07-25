«Этот чудак с ничего может забить». Бубнов ответил, «Спартаку» или ЦСКА нужнее Даку

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какому из московских клубов, «Спартаку» или ЦСКА, нужнее форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку.

— Скажу так, ЦСКА он больше нужен, потому что у «Спартака» всё-таки очень сильная группа атаки.

— Но они не забивают. Ни Ливай, ни Угальде.

— Нет. Я не об этом говорю. Там хавбеки могут забивать. Они во всяком случае для Угальде моменты создают. Другое дело, что он не реализовывает эти моменты.

А здесь этот чудак с ничего может забить. И я удивлён, разговоры уже давно идут, но до сих пор этот вопрос не решён. Если в ЦСКА так решительно настроены, то надо было решать этот вопрос, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе со стороны красно-белых и армейцев к нападающему.

В прошлом сезоне Даку принял участие в 29 матчах за клуб во всех соревнованиях. На его счету 11 забитых мячей и одна голевая передача.