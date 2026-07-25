На домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» во время реконструкции погиб рабочий — AS

На стадионе «Камп Ноу», домашней арене «Барселоны», во время реконструкции погиб рабочий. Это первый смертельный случай за время ремонтных работ, которые ведутся с июня 2023 года, сообщает AS.

Трагедия случилась вчера: около 15:30 по местному времени в полицию поступило сообщение о несчастном случае. По данным правоохранителей, 54‑летний мужчина упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. На место срочно приехала скорая, но медики не смогли ему помочь.

«Барселона» выразила соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего.

«Футбольный клуб «Барселона» глубоко скорбит в связи со смертью рабочего, погибшего вчера в результате несчастного случая на производстве во время ремонтных работ на стадионе «Камп Ноу».

Клуб выражает искренние соболезнования и обещает оказать сердечную поддержку семье, друзьям и коллегам погибшего.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично хочет выразить соболезнования родным и от имени всего клуба подтверждает, что готов предоставить любую необходимую помощь», — говорится в заявлении «Барселоны».