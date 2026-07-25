«ПСЖ» и «Барселона» вступили в борьбу с «Реалом» за полузащитника Родри — RMC Sport

«ПСЖ» и «Барселона» претендуют на полузащитника «Манчестер Сити» Родри, сообщает RMC Sport.

По данным источника, парижский клуб уже вышел на связь с «горожанами», чтобы выяснить условия возможного трансфера. Каталонцы тоже заинтересованы в игроке: из‑за травмы Френки де Йонга «Барселоне» нужно усилить линию полузащиты, и 30‑летний Родри рассматривается как один из вариантов.

При этом фаворитом в гонке за подписание хавбека пока считается «Реал». Мадридский клуб уже договорился с самим футболистом, но для завершения сделки ему придётся расстаться с одним из своих полузащитников — так удастся высвободить средства на трансфер.

Сам «Манчестер Сити» стремится удержать Родри в команде. Клуб хочет продлить контракт с игроком, истекающий в 2027 году. Даже если убедить футболиста подписать новое соглашение не получится, «горожане» намерены сохранить его в составе до лета следующего года — и не готовы отпускать раньше срока, пусть даже рискуют потерять его бесплатно.

В минувшем сезоне АПЛ Родри принял участие в 21 матче и отметился одним забитым голом.