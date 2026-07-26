15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карлсруэ — Интер: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 17:30 26 июля

«Карлсруэ» — «Интер»: прямая видеотрансляция товарищеского матча начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 26 июля, в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Карлсруэ» и «Интер».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме
Бастони может покинуть «Интер», в трансфере заинтересован «Аль-Хиляль» — Ди Марцио

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android