«Карлсруэ» — «Интер»: прямая видеотрансляция товарищеского матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 26 июля, в 17:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча по футболу между клубами «Карлсруэ» и «Интер».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
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