«Понял, что никому не нужен даже здесь». Бубнов — о перспективах Дзюбы в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах форварда Артёма Дзюбы найти команду в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«В других чемпионатах он бы не играл. Он и в Турции-то не играл. В Российской Премьер-Лиге он в любой команде может играть. Всё зависит от обслуги, а если даже нет обслуги хорошей, то есть стандарты. Он свои голы забьёт, поэтому какой бы Дзюба ни был, этого у него отнять нельзя.

Основной вопрос: как он будет влиять на коллектив? Если он нормально на коллектив будет влиять, не баламутить, будет сидеть на скамейке и рот свой не раскрывать, а потом выходить и на максимуме играть, когда его выпустят, то, думаю, проблем никаких не будет. Потому что он уже понял, что, в принципе, никому не нужен даже здесь, в Российской Премьер-Лиге», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На протяжении карьеры Артём Дзюба выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор» и «Акрон». Помимо этого, в активе футболиста есть матчи за сборную России. В составе сине-бело-голубых игрок становился чемпионом России, а также брал Кубки и Суперкубки страны. С ростовчанами Дзюба также брал Кубок России.