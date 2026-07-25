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«Спартак» — «Родина»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027

«Спартак» — «Родина»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Бабич, Парада, Литвинов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Угальде.

«Родина»: Волков, Мещанинов, Дятлов, Крижан, Сокол, Егорычев, Фищенко, Рейна, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом» (2 августа), а «Родина» в домашнем матче сыграет с «Ростовом» (31 июля).

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 52 очка и заняли четвёртое место. «Родина» выступала в Лиге Pari и выиграла её, заработав 68 очков в 34 турах.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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