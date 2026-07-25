Защитник ЦСКА Гаич рассказал, когда будет готов к выходу на поле после травмы
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос, когда он будет готов к выходу на поле после травмы. Сербский футболист не принял участия в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Если всё пойдёт по плану, ко второму туру должен быть на 100% готов. Чувствую себя отлично», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Ранее команда Сергея Булатова сыграла вничью с московским «Динамо» со счётом 0:0. Встреча армейцев и «Крыльев» пройдёт в субботу, 1 августа.
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