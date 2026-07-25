Ульяновская «Волга» обыграла «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Владимир Фалов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил Андрей Никитин. Нападающий «Волги» отличился в конце первого тайма, на 42-й минуте. На 44-й минуте форвард «Нефтехимика» Ислам Машуков мог сравнять счёт, но не реализовал пенальти. В конце встречи, на 90+3-й минуте, полузащитник хозяев поля Александр Саплинов установил окончательный счёт — 2:0.

Ульяновская «Волга» набрала три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с тремя очками располагается на девятой строчке.