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Волга Ул — Нефтехимик, результат матча 25 июля 2026, счет 2:0, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

Ульяновская «Волга» обыграла «Нефтехимик» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались ульяновская «Волга» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра проходила на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. В качестве главного арбитра выступил Владимир Фалов. Победу в матче со счётом 2:0 праздновала команда хозяев поля.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Никитин – 42'     2:0 Саплинов – 90+3'    

Первый гол в матче забил Андрей Никитин. Нападающий «Волги» отличился в конце первого тайма, на 42-й минуте. На 44-й минуте форвард «Нефтехимика» Ислам Машуков мог сравнять счёт, но не реализовал пенальти. В конце встречи, на 90+3-й минуте, полузащитник хозяев поля Александр Саплинов установил окончательный счёт — 2:0.

Ульяновская «Волга» набрала три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» с тремя очками располагается на девятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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