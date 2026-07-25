Бубнов назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ сезона-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал московский «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— Сейчас у них конкурентов больше. Если в прошлом году я говорил, что главный конкурент у них «Краснодар», то сейчас, помимо «Краснодара», ещё и «Спартак». «Спартак» — главный конкурент. Они это понимают, они это почувствовали на Суперкубке. Поэтому «Зениту» сейчас нельзя в первых четырёх стартовых играх…

— А в пятом туре они играют со «Спартаком».

— Да, они играют в Москве. Им нужно обязательно эти четыре игры выигрывать. Со «Спартаком» им ничья будет нормальна.

С пятого по девятый тур – очень хороший календарь для «Спартака». Они почти всё дома играют. Я считаю, что это будет главный отрезок. Если «Спартак» сейчас тоже не потеряет очки, прибьёт «Краснодар», побьёт «Зенит», и до девятого тура они играют дома, там соперники по зубам. Они уйдут в отрыв и тогда будет суперинтересно. Их будет не так легко догнать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».