Арбитр Федотов высказался о незасчитанном голе «Акрона» в ворота «Зенита»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на отменённый гол защитника «Акрона» Марата Бокоева в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра проходит в эти минуты, счёт 4:0 в пользу сине-бело-голубых. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов.

«Прокопов определил, что последнее действие было за Бокоевым, который отталкивал Нино. Сначала они вдвоём друг друга держали. Если бы так и оставалось, то было бы всё нормально. Но здесь был явный толчок перед ударом. Не явный и очевидный момент, VAR просматривал, но не нашёл оснований отменять решение арбитра. Нормальное решение Прокопова. Возможно, если бы он засчитал гол, VAR тоже не полез бы. В любом случае толчок был, Бокоев освободился и пробил без помехи», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.