Фелипе Аугусто забил дебютный гол за «Зенит» во встрече с «Акроном»

Бразильский нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный гол за санкт-петербургский клуб в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

Фелипе Аугусто присоединился к сине-бело-голубым 29 июня 2026 года, перейдя из «Трабзонспора». Форвард играл за турецкий клуб с лета 2025 года, за этот период приняв участие в 40 матчах во всех турнирах и отметившись 15 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.