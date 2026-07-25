Фелипе Аугусто забил дебютный гол за «Зенит» во встрече с «Акроном»
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Бразильский нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто забил дебютный гол за санкт-петербургский клуб в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34' 0:4 Джон – 78' 0:5 Аугусто – 84'
Фелипе Аугусто присоединился к сине-бело-голубым 29 июня 2026 года, перейдя из «Трабзонспора». Форвард играл за турецкий клуб с лета 2025 года, за этот период приняв участие в 40 матчах во всех турнирах и отметившись 15 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В следующем туре подопечные Сергея Семака проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.
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