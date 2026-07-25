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Акрон — Зенит: Фелипе Аугусто сделал счёт 0:5 на 83-й минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027, 25 июля 2026

«Акрон» — «Зенит»: Фелипе Аугусто сделал счёт 0:5 на 83-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов. На момент выхода новости счёт 5:0 в пользу команды гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто отличился на 83-й минуте, забив пятый мяч в ворота «Акрона».

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев. На 18‑й минуте Соболев оформил дубль. Защитник Густаво Мантуан забил третий мяч «Зенита» на 34-й минуте. Полузащитник сине-бело-голубых Джон Джон отметился четвёртым голом в ворота хозяев поля на 77-й минуте. На 67-й минуте защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил мяч, но гол был отменён из-за нарушения правил в штрафной площади.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Акрон» заработал 27 очков и расположился на 13-й строчке, в зоне переходных матчей.

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