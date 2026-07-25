«Зенит» разгромил «Акрон» в матче 1-го тура РПЛ, у Соболева — дубль

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Прокопов. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 5:0.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Зенита» Александр Соболев. На 18‑й минуте Соболев оформил дубль. Защитник Густаво Мантуан забил третий мяч команды гостей на 34-й минуте. На 67-й минуте защитник тольяттинской команды Марат Бокоев забил мяч, но гол был отменён из-за нарушения правил в штрафной площади. Полузащитник сине-бело-голубых Джон Джон отметился четвёртым голом в ворота «Акрона» на 77-й минуте. Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто установил окончательный счёт на 83-й минуте — 5:0.

В следующем туре команда Срджана Благоевича встретится с «Рубином». Эта игра состоится 1 августа. Подопечные Сергея Семака во 2-м туре проведут матч с «Оренбургом». Игра состоится 2 августа.