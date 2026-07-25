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«Лишь бы не поставили задачу стать чемпионом». Бубнов — о перспективах «Локомотива» в РПЛ

«Лишь бы не поставили задачу стать чемпионом». Бубнов — о перспективах «Локомотива» в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Локомотива» и главного тренера команды Михаила Галактионова в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— Лишь бы они не поставили задачу стать чемпионом. Потому что я слышал, что в прошлом году после третьего места будет задача стать чемпионами. Если такую задачу не поставят, значит, он [Галактионов] будет до конца сезона, потому что шансы бороться за тройку и кубок будут.

— А если «Локомотив» останется в том самом виде, в котором начнёт сезон. Он на какое место претендует?
— На третье может. Интересно посмотреть, как будет выглядеть Джикия. Потому что Джикия непростой игрок, он лидер. А у них в обороне как раз лидера не было, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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