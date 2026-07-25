«Факел» — «Динамо» Махачкала: Вячеслав Якимов открыл счёт на 21-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов на 21-й минуте.

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства и сохранило прописку в лиге по итогам стыковых матчей. «Факел» с 68 очками занял второе место в турнирной таблице Лиги Pari.