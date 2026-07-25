«Милан» избежал поражения в товарищеском матче с «Селтиком», проигрывая 0:2 по ходу игры

Завершился товарищеский матч, в котором встречались шотландский «Селтик» и итальянский «Милан». Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Первый мяч в игре забил нападающий «Селтика» Камило Дуран на 11-й минуте. На 27-й минуте второй гол в ворота итальянской команды отправил полузащитник Джеймс Форрест. Форвард «Милана» Франческо Камарда сократил отставание в счёте, успешно реализовав 11-метровый удар на 47-й минуте встречи. Спустя шесть минут Камарда оформил дубль и установил окончательный счёт — 2:2.

«Селтик» занял третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Шотландии сезона-2025/2026. В минувшем сезоне «Милан» расположился на пятой строчке таблицы Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.