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Селтик — Милан, результат матча 25 июля 2026, счет 2:2, товарищеский матч

«Милан» избежал поражения в товарищеском матче с «Селтиком», проигрывая 0:2 по ходу игры
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались шотландский «Селтик» и итальянский «Милан». Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Дуран – 11'     2:0 Форрест – 27'     2:1 Камарда – 47'     2:2 Камарда – 53'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Селтика» Камило Дуран на 11-й минуте. На 27-й минуте второй гол в ворота итальянской команды отправил полузащитник Джеймс Форрест. Форвард «Милана» Франческо Камарда сократил отставание в счёте, успешно реализовав 11-метровый удар на 47-й минуте встречи. Спустя шесть минут Камарда оформил дубль и установил окончательный счёт — 2:2.

«Селтик» занял третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Шотландии сезона-2025/2026. В минувшем сезоне «Милан» расположился на пятой строчке таблицы Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах.

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