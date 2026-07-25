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«Был тяжёлый, неповоротливый». Первый тренер Соболева — о преображении игрока в «Зените»

«Был тяжёлый, неповоротливый». Первый тренер Соболева — о преображении игрока в «Зените»
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Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался об игре футболиста после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0). Нападающий оформил дубль и отдал одну голевую передачу.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Не смотрел матч «Зенита» — сижу на даче. Но знаю, что Саша забил два. Что ж, отлично. Он ведь хочет стать лучшим бомбардиром. Если есть запал, фарт и желание, будем ждать от него больше голов. Соболев продолжает свою хорошую серию ещё с весны. В хорошей форме он даже выглядит по-другому. Когда только приходил в «Зенит», тяжёлый был, не очень поворотливый. А сейчас всё отлично», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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