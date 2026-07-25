«Нижний Новгород» победил «Челябинск» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Челябинск» и «Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра выступил Олег Гусаков. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Вячеслав Грулёв на 33-й минуте, реализовав пенальти. На 40-й минуте форвард «Челябинска» Матвей Урванцев сравнял счёт. В конце первого тайма, на 45+3-й минуте, нападающий Тимофей Комиссаров вывел «Нижний Новгород» вперёд.

«Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с тремя очками располагается на 11-й строчке.