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Челябинск — Нижний Новгород, результат матча 25 июля 2026, счет 1:2, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

«Нижний Новгород» победил «Челябинск» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Челябинск» и «Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра выступил Олег Гусаков. Победу в матче со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
1 : 2
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 33'     1:1 Урванцев – 40'     1:2 Комиссаров – 45+3'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Вячеслав Грулёв на 33-й минуте, реализовав пенальти. На 40-й минуте форвард «Челябинска» Матвей Урванцев сравнял счёт. В конце первого тайма, на 45+3-й минуте, нападающий Тимофей Комиссаров вывел «Нижний Новгород» вперёд.

«Нижний Новгород» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. «Челябинск» с тремя очками располагается на 11-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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