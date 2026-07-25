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«Новиков, не ври! Уже деменция». Бубнов ответил бывшему партнёру по команде на критику

«Новиков, не ври! Уже деменция». Бубнов ответил бывшему партнёру по команде на критику
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил бывшему партнёру по московскому «Динамо» Александру Новикову на критику в свой адрес. Ранее в СМИ Новиков высказал мнение, что Бубнов не обладал высокой скоростью, не пользовался любовью среди партнёров, а на тренировках кричал: «Я Беккенбауэр!»

«Беккенбауэр был мой кумир, и я этого никогда не скрывал. Я смотрел, учился, как он играет. Ни в коем случае я ни на каких тренировках в московском «Динамо» не орал, что я Франц Беккенбауэр. Поэтому, Новиков, не ври, блин! Он ещё сказал, что я средний защитник, среднего уровня, у меня скорость была невысокая. Поэтому он меня подстраховывал. Не ты меня подстраховывал, а я тебя. Ты никогда свободного защитника, вместе с Никулиным в московском «Динамо» не играл! Вы убивали, вы убийцы! А я вас страховал. Поэтому, Сашуля, либо у тебя с головой проблема, либо уже деменция. Такого вранья от кого от кого, а от тебя не ожидал», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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