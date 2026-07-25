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Неприятно и больно. Тренер Акрона Срджан Благоевич — о поражении от Зенита

«Неприятно и больно». Тренер «Акрона» Срджан Благоевич — о поражении от «Зенита»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

— Неприятно и больно, слишком большая разница в счёте, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах. Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде. Я сказал ребятам, что мы можем проиграть, но только в нашем стиле. Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь нам предстоит большая работа.

— Для вас это больше психологическое поражение?
— Психология влияла, было много индивидуальных ошибок. Так получилось, что не удалось держать эмоции в рамках того, что нам нужно, — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.

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