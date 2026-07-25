Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

— Неприятно и больно, слишком большая разница в счёте, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах. Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде. Я сказал ребятам, что мы можем проиграть, но только в нашем стиле. Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь нам предстоит большая работа.

— Для вас это больше психологическое поражение?

— Психология влияла, было много индивидуальных ошибок. Так получилось, что не удалось держать эмоции в рамках того, что нам нужно, — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» 2 августа, а «Акрон» примет казанский «Рубин» 1 августа.