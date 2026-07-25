Нападающий «Зенита» Соболев высказался после дубля в ворота «Акрона»

Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0). Нападающий оформил дубль в этой встрече.

— Александр, ваш дубль принёс «Зениту» крупную победу над «Акроном» в Самаре, с чем мы вас от души поздравляем. Действительно ли такой лёгкой получилась победа?

— Думал об этом даже во время игры. На самом деле тяжёлая, даже очень тяжёлая игра. Очень жарко, дышалось тяжело, и кислорода действительно не хватало. А так ещё раз скажу: тяжелейшая игра. Несмотря на счёт 5:0, нужно отдать должное «Акрону». Они тоже хорошо играли.

— Впервые в карьере вы забили два мяча левой ногой. Сами удивились?

— Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован.

— Левый?

— Левый. Поэтому и забил, потому что он не двигается (смеётся), — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».