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Нападающий «Зенита» Соболев высказался после дубля в ворота «Акрона»

Нападающий «Зенита» Соболев высказался после дубля в ворота «Акрона»
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Форвард «Зенита» Александр Соболев высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0). Нападающий оформил дубль в этой встрече.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

— Александр, ваш дубль принёс «Зениту» крупную победу над «Акроном» в Самаре, с чем мы вас от души поздравляем. Действительно ли такой лёгкой получилась победа?
— Думал об этом даже во время игры. На самом деле тяжёлая, даже очень тяжёлая игра. Очень жарко, дышалось тяжело, и кислорода действительно не хватало. А так ещё раз скажу: тяжелейшая игра. Несмотря на счёт 5:0, нужно отдать должное «Акрону». Они тоже хорошо играли.

— Впервые в карьере вы забили два мяча левой ногой. Сами удивились?
— Не удивился. Я вчера на тренировке сильно подвернул голеностоп, он у меня сильно забетонирован.

— Левый?
— Левый. Поэтому и забил, потому что он не двигается (смеётся), — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

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