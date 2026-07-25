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Факел — Динамо Махачкала: Александр Сандрачук вывел гостей вперёд на 79-й минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027

«Факел» — «Динамо» Махачкала: Александр Сандрачук вывел гостей вперёд на 79-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступает Игорь Капленков. Счёт в матче 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Якимов – 22'     1:1 Журавлёв – 30'     1:2 Сандрачук – 79'    

Защитник Александр Сандрачук вывел гостей вперёд на 79-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов на 21-й минуте. Защитник «Факела» Юрий Журавлёв забил автогол на 30-й минуте.

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» с 26 очками заняло 14-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства и сохранило прописку в лиге по итогам стыковых матчей. «Факел» с 68 очками занял второе место в турнирной таблице Лиги Pari.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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