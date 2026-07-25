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Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ над «Акроном»

Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ над «Акроном»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (5:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

— Крупно, уверенно или так показалось?
— За исключением момента в середине первого тайма, при счёте 2:0, где мы выключились, перестали дорабатывать. Было несколько опасных моментов у наших ворот, и штанга, и удары со средних дистанций, и удары головой, где мы, к сожалению, потеряли концентрацию, что могло привести к пропущенному мячу, и игра могла сложиться совсем по-другому. «Акрон» старался хорошо мяч контролировать.

Конечно, по тому счёту, который был, плюс жара, воспользовались пространством, которое у нас было. Игра на пространстве сегодня получилась. Атакующие действия — хорошо, оборонительные, за исключением десятиминутки, достаточно надёжно, но есть над чем работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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