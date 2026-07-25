Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче 1-го тура РПЛ над «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (5:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— Крупно, уверенно или так показалось?

— За исключением момента в середине первого тайма, при счёте 2:0, где мы выключились, перестали дорабатывать. Было несколько опасных моментов у наших ворот, и штанга, и удары со средних дистанций, и удары головой, где мы, к сожалению, потеряли концентрацию, что могло привести к пропущенному мячу, и игра могла сложиться совсем по-другому. «Акрон» старался хорошо мяч контролировать.

Конечно, по тому счёту, который был, плюс жара, воспользовались пространством, которое у нас было. Игра на пространстве сегодня получилась. Атакующие действия — хорошо, оборонительные, за исключением десятиминутки, достаточно надёжно, но есть над чем работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».