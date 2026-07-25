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Сборная Италии вновь получила отказ от кандидата на пост главного тренера

Сборная Италии вновь получила отказ от кандидата на пост главного тренера — CdS
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Экс-тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта отказался от предложения возглавить сборную Италии. По информации Corriere dello Sport, 43-летний специалист рассматривался в качестве одного из кандидатов на вакантную должность, однако отклонил предложение Итальянской футбольной федерации.

По информации источника, представители федерации связались с Моттой и предложили ему занять пост главного тренера, но он вежливо отказался. В результате федерация переключила своё внимание на Андреа Пирло, который теперь является главным претендентом на эту должность.

Ранее федерация также пыталась подписать контракты с Карло Анчелотти и Хосепом Гвардиолой, но оба тренера отказались от предложений.

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