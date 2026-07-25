Густаво Мантуан: «Зенит» на старте сезона в идеальной форме? Думаю, да

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

— Отличная игра, воспользовались практически всеми своими голевыми возможностями. При этом было, безусловно, непросто. Было жарко — очень тяжёлые погодные условия, но при этом мы хорошо провели матч. Очень радует, что забили много, очень радует, что не пропустили. Впечатления самые положительные.

— Победа в Суперкубке, теперь разгром «Акрона». Можно ли уже говорить, что «Зенит» на старте сезона в идеальной форме?

— Думаю, да. Безусловно, мы очень сфокусированы на всех задачах, на всех турнирах, в которых принимаем участие. С одной стороны, мы — действующий чемпион. С другой стороны, мы понимаем, что это уже прошлое, перевёрнутая страница. Нужно доказывать заново, нужно завоёвывать новые победы, новые награды. Поэтому максимальная концентрация на текущем моменте, на Премьер-Лиге, на Кубке России. Суперкубок уже наш! Поэтому продолжаем набирать обороты, — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Ранее сине-бело-голубые выиграли OLIMPBET Суперкубок России, победив московский «Спартак» (1:1, 4:2 пен.).